Как получить социальный вычет по расходам на лечение родителей

Социальный вычет по расходам на лечение своих родителей можно получить у работодателя либо в налоговом органе. Для этого работодателю представляется уведомление о подтверждении права на вычеты, а в налоговый орган — налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.
Налоговый вычет можно получить за следующие расходы:
- оплата оказанных медицинских услуг, входящих в установленные законодательством перечни;
- оплата лекарств, назначенных врачом (при наличии рецепта).
- уплата страховых взносов по договору добровольного медицинского страхования, предусматривающему оплату страховой организацией исключительно медицинских услуг.
1. копия договора с медицинской организацией или ИП на оказание медицинских услуг;Пользователи Личного кабинета налогоплательщика могут заполнить декларацию в режиме онлайн через Сервис, прикрепив сканы подтверждающих документов и подписав весь комплект усиленной неквалифицированной подписью (УНП).
2. копия лицензии медицинской организации или ИП на осуществление медицинской деятельности, если в договоре отсутствуют ее реквизиты;
3. оригинал справки об оплате медицинских услуг. В ней дорогостоящие медицинские услуги указываются под кодом 2, недорогостоящие — под кодом 1;
4. рецептурный бланк на лекарственные препараты;
5. копии платежных документов, подтверждающих внесение (перечисление) вами денежных средств в оплату лечения, оплату лекарственных средств (кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, банковские выписки о безналичном перечислении денег);
6. копия вашего свидетельства о рождении, в котором указан родитель, за которого оплачено лечение.
УНП формируется в профиле Сервиса и является бесплатной, пояснили в УФНС по Республике Мордовия.