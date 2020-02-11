Как получить социальный вычет по расходам на лечение родителей

Социальный вычет по расходам на лечение своих родителей можно получить у работодателя либо в налоговом органе. Для этого работодателю представляется уведомление о подтверждении права на вычеты, а в налоговый орган — налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.

Налоговый вычет можно получить за следующие расходы:

оплата оказанных медицинских услуг, входящих в установленные законодательством перечни;

оплата лекарств, назначенных врачом (при наличии рецепта).

уплата страховых взносов по договору добровольного медицинского страхования, предусматривающему оплату страховой организацией исключительно медицинских услуг.

Для получения налогового вычета в связи с оплатой медицинских услуг, оказанных вашим родителям, или покупкой для них лекарств понадобятся следующие документы:

1. копия договора с медицинской организацией или ИП на оказание медицинских услуг; 2. копия лицензии медицинской организации или ИП на осуществление медицинской деятельности, если в договоре отсутствуют ее реквизиты; 3. оригинал справки об оплате медицинских услуг. В ней дорогостоящие медицинские услуги указываются под кодом 2, недорогостоящие — под кодом 1; 4. рецептурный бланк на лекарственные препараты; 5. копии платежных документов, подтверждающих внесение (перечисление) вами денежных средств в оплату лечения, оплату лекарственных средств (кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, банковские выписки о безналичном перечислении денег); 6. копия вашего свидетельства о рождении, в котором указан родитель, за которого оплачено лечение.

Пользователи Личного кабинета налогоплательщика могут заполнить декларацию в режиме онлайн через Сервис, прикрепив сканы подтверждающих документов и подписав весь комплект усиленной неквалифицированной подписью (УНП).

УНП формируется в профиле Сервиса и является бесплатной, пояснили в УФНС по Республике Мордовия.