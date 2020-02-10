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Экс-глава ПФР Дроздов запустит новую пенсионную реформу

Бывший глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, который сейчас занимает должность замминистра финансов, вернется к работе над выплатами пожилым.

Дроздов займется курированием вопросов пенсионного обеспечения в рамках Минфина. Так, он будет заведовать негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и разработкой гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Кроме того, на замминистра ляжет ответственность за валютный контроль. Ранее подобными вопросами занимался Алексей Моисеев.

Объявления о перераспределении обязанностей пока не было, поэтому о точной конфигурации говорить рано, – сообщил источник «Коммерсанту».

Эксперт считает, что появление курирующего отрасль замминистра может свидетельствовать о приоритетности задачи по запуску новой пенсионной системы.

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