Экс-глава ПФР Дроздов запустит новую пенсионную реформу

Бывший глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, который сейчас занимает должность замминистра финансов, вернется к работе над выплатами пожилым.
Дроздов займется курированием вопросов пенсионного обеспечения в рамках Минфина. Так, он будет заведовать негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и разработкой гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Кроме того, на замминистра ляжет ответственность за валютный контроль. Ранее подобными вопросами занимался Алексей Моисеев.
Объявления о перераспределении обязанностей пока не было, поэтому о точной конфигурации говорить рано, – сообщил источник «Коммерсанту».
Эксперт считает, что появление курирующего отрасль замминистра может свидетельствовать о приоритетности задачи по запуску новой пенсионной системы.