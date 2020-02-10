Жалобы в налоговую можно будет отправлять по ТКС

ФНС утвердила порядок представления юридическими лицами и ИП жалоб (апелляционных жалоб) в электронной форме по ТКС. Также утвержден порядок направления решений (извещений) налоговых органов по ним в электронной форме. Пользоваться новыми электронными форматами можно будет с 30 апреля.

Представленная по ТКС жалоба должна быть подписана усиленной квалификационной электронной подписью лица, подающего жалобу, и направлена через оператора электронного документооборота. В ответ налоговый орган сможет сообщить по ТКС время и место ее рассмотрения, информацию о приостановлении или об отказе в приостановлении исполнения решения инспекции, а также сведения о продлении срока рассмотрения жалобы и решение по ней.

Это поможет упростить и оптимизировать взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков, утверждает пресс-служба ФНС.