Магазины подключатся к системе быстрых платежей без помощи банков

Магазины смогут подключаться к Системе быстрых платежей ЦБ для приема платежей через QR-код без участия банков. Это станет возможно благодаря платежным агрегаторам, которые выходят на этот рынок, пишет РБК.

Так, платежный интегратор PayMaster (входит в топ-10 платежных агрегаторов Рунета) уже завершил тестирование с двумя крупными сетями и в ближайшее время подключит 5 тыс. касс.

Из топ-10 платежных агрегаторов начать принимать QR-платежи через СБП в этому году Robokassa, RBK.money и Platron. «Яндекс.Касса» тоже готовится выйти на этот рынок, но срока подключения к системе не раскрывает.

В офлайн-магазинах покупателю на кассе необходимо будетотсканировать QR-код через мобильное приложение своего банка, который должен быть участником СБП, и подтвердить операцию.

Компании смогут подключать свои магазины вне зависимости от того, в каком банке у них открыт счет, потому что расчетный банк агрегатора прошел сертификацию на прием платежей через СБП.