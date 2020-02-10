Банки начнут отбирать у людей ипотечные квартиры

Ипотечные клиенты, которые перестали погашать долги перед банком, рискуют остаться без квартиры. Ситуация угрожает массовым характером.

По итогам 2019-го объем просроченной задолженности по ипотеке снизился незначительно — на 0,4 процента, до 72,6 миллиарда рублей. При этом жители половины регионов фактически прекратили обслуживать кредиты, говорится в материалах коллекторского агентства «Долговой Консультант», размещенных на сайте организации.

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у клиентов, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.

«По нашей оценке, в целом по стране уже более 22,3 тысячи проблемных ипотечных квартир, – уточняется в обнародованном исследовании. – И это только квартиры, залогодержателем по которым являются банки, реальное количество квартир, с учетом продажи закладных, в полтора раза больше. Данный объем начинает оказывать влияние на ценообразование на вторичном рынке жилья».

По данным аналитиков, в категорию просроченных все чаще попадают «молодые» кредиты, оформленные год-два назад.

«Неплатежи по ипотеке начались на волне массового спроса на кредиты на покупку жилья, в том числе не для проживания, а сдачи объектов недвижимости в аренду, — утверждают эксперты. — В некоторых случаях из-за низкой ликвидности залоговых квартир заемщикам крайне сложно быстро продать их по рыночной цене для полного расчета с кредитором».

Лидеры просрочки проживают в Крыму, Карачаево-Черкесской Республике, Костромской и Брянской областях.