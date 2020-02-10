Банкоматы по-прежнему принимают купюры Банка приколов

Много раз заявлялось, что банкоматы перестали принимать билеты банка приколов (дублей), но это оказалось не так.

Банда грузинских авторитетов сумела наладить в сбербанковских банкоматах NCR. Один из пойманных участников банды 18-летний Сергеев рассказал, что рейд по банкоматам в Красноярске организовал некий Гарик, с которым он случайно познакомился. Тот прилетел из Москвы примерно за неделю до акции и поручил ему объехать сбербанковские банкоматы. Для опытов Гарик выделил своему новому знакомому десяток «дублей», банковскую карту и немного настоящих рублей на такси. Гарик привлек к разведке своего приятеля, студента местного техникума Илью Генвальда. Красноярцы по распоряжению Гарика встретились возле ТЦ «Планета» с командой прилетевших в город москвичей. В их числе, как выяснило позже следствие, были 30-летний таксист Арсен Цатинян и 25-летний спортсмен-дзюдоист Турал Нанаджанлы.

Первому, как и двум местным, была отведена роль вкладчика, а второму — инкассатора. Он привез из Москвы «дубли» на всю компанию. На двух арендованных автомобилях с водителями подельники объехали нужные банкоматы и заложили в них фальшивки. Интересно, что за четырьмя исполнителями этой операции весь день следили столько же прилетевших из Москвы контролеров: Аслан, Рашид, уже упомянутый Гарик и некий мужчина по имени Этто. Когда все «дубли» были заложены, организаторы возле того же ТЦ «Планета» выдали вкладчикам их гонорары. Цатинян получил 40 тыс. руб., а Нанаджанлы — 45 тыс., из которых 30 тыс. ему пришлось отдать красноярцам.

Сообщник смогли засунуть в банкоматы почти 3 млн рублей. Купюры из банка приколов были снабжены специальной полосой. Клиенты банка из числа банды начали массово вносить в приемники аппаратов наличность в объеме до 150 тыс. руб., которая тут же и снималась со счетов в Красноярске и Кургане.

Уголовное дело в отношении неизвестных Аслана, Рашида, Гарика и Этто было выделено в отдельное производство и продолжает расследоваться. Организаторами аферы оперативники считают двух «авторитетных» в криминальных кругах выходцев из Грузии, братьев, один из которых занимается бизнесом, а другой посвятил себя религии.