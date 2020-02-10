Поправки в ИИС. Как будут популяризировать индивидуальные инвестиционные счета второго типа

Уже в марте будет принят закон, разрешающий пополнять индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) второго типа на сумму до 2,5 млн рублей (сейчас можно вносить только до 1 млн рублей).

Также появится опция досрочного снятия средств в случае наступления чрезвычайной ситуации, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Таким образом планируется повысить популярность среди населения счетов второго типа. Однако граждан всё равно привлекают ИИС первого вида, которые позволяют получить налоговый вычет в размере до 52 тыс. рублей.

ИИС первого типа дает возможность инвестору ежегодно получать налоговый вычет на сумму до 52 тыс. рублей , ИИС второго — освобождает от НДФЛ доход от торговых операций. Инвестор может открыть только один индивидуальный инвестиционный счет, максимальный взнос по обоим типам — 1 млн рублей в год.

ИИС первого типа, предполагающие налоговый вычет в 13% от внесенной суммы, не устраивают правительство. В мае 2019 года замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что эти инструменты были придуманы лишь для того, чтобы заинтересовать инвесторов. Одновременно он сообщил, что есть намерение улучшить условия по счетам второго типа.

Однако большинство владельцев ИИС повышение максимального взноса не коснется. Средний размер счетов, открытых в брокерских компаниях, сократился со 103 тыс. рублей в середине 2017 года до 92 тыс. рублей в конце 2019 года, сообщил в ответ на запрос «Известий» представитель Банка России.

По словам представителей брокерских компаний, ИИС первого типа открывают в основном бывшие вкладчики, разочарованные снизившимися ставками. У них обычно мало опыта работы на фондовом рынке, ИИС их привлекают возможностью получить гарантированный доход. Второй тип счетов им подходит мало, поскольку если прибыли нет, то нет и налогового преимущества.

За год на ИИС можно положить не более 1 млн рублей. А взнос, дающий максимальный вычет по счету первого типа, составляет 400 тыс рублей. Если до конца декабря на ИИС внесена такая сумма, то на следующий год можно вернуть 52 тыс. рублей. Чтобы получить максимальный вычет еще раз, в следующем году счет нужно снова пополнить на 400 тыс. рублей — и так можно делать неограниченное число раз. ИИС должен существовать как минимум три года — если закрыть его раньше, придется вернуть государству все полученные вычеты.

По оценке ФНС, в 2015 и 2016 годах россияне получили вычет по ИИС в размере 2,5 млрд и 6,6 млрд рублей, а в 2017 и 2018 годах — 14 млрд и 18 млрд рублей соответственно.