Русский король скрепок попал в список богатейших бизнесменов Forbes

Основатель группы «Комус» Сергей Бобриков попал в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Его состояние оценивается в 800 миллионов долларов.

Выходец из донского хутора, Бобриков в 1981 году закончил Рижское летно-техническое училище, по распределению попал в аэропорт Волгограда, где работал радиотехником. Через три года поступил на юрфак Московского государственного университета. После окончания МГУ в 1989 году устроился юристом в центр студенческой молодежи, действовавший при горкоме комсомола. Там вместе с тремя приятелями начал осваивать кооперативное движение. И в 1991 году напал на золотую жилу — поставку канцелярских бланков, от нехватки которых страдали предприятия по всей стране.

Когда в 1992 году между приятелями возникли разногласия, Бобриков выкупил их доли в «Комусе». Позднее он перешел от розничной торговли канцелярскими товарами к работе на корпоративный бизнес. Сегодня, по оценкам источников Forbes, на интернет-продажи может приходится до 50% оборота «Комуса». Три ключевых направления — розничная (всего у компании 105 магазинов) и оптовая торговля, а также обслуживание корпоративных клиентов.