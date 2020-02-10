«Тинькофф» станет спонсором российской футбольной премьер-лиги и поменяет её название

У Российской Премьер-лиги появится новый титульный спонсор. Им станет «Тинькофф Банк». Об этом Betting Insider сообщил источник, близкий к ходу переговоров.

Контракт будет предусматривать переименование официального названия чемпионата России. Теперь он будет называться «Тинькофф Российская Премьер-лига».

Чемпионат России по футболу существует с 1992 года, за это время у него было четыре титульных спонсора, напоминает Betting Insider. В 1995-1997 годах им был Stimorol, с 1997 по 2000 год — Pepsi, с 2006 до конца 2010 года — «Росгосстрах», а с сезона 2011/12 по 2014/15 — «Согаз».

Президент РПЛ Сергей Прядкин в июле 2019 года говорил, что лига не собирается подписывать соглашения с титульными партнёрами и сосредоточится на генеральных партнёрах. Но при этом чемпионат не против подписать контракт, если появится «суперспонсор».

В «Тинькофф» от комментариев отказались.