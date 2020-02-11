Страховые взносы для работодателей снизят до 23-25%

Правительство РФ во главе с Мишустиным возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Рассматриваются различные варианты снижения общей ставки – с 30% до 23-25%, но пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть при этом отменена.

Налоговая нагрузка на труд для бизнеса остается высокой и реформа может привести к обелению рынка труда, росту доходов населения и экономики, повышению ее конкурентоспособности, рассказал изданию один из чиновников. При ставке в 23% сократится налоговая нагрузка на все отрасли экономики, свидетельствуют расчеты Научно-исследовательского финансового института Минфина (НИФИ).

Больше всего от снижения страховых взносов выиграют отрасли, ориентированные на внутренний спрос и с высокой долей расходов на оплату труда, отмечает замдиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников.

Конечно, казна не дополучит несколько триллионов рублей в зависимости от ставки. Каким образом будут компенсироваться потери фондов, пока неизвестно. В 2017 году правительство обсуждало повышение НДС, а также введение налога с продаж, но сейчас такой вариант не рассматривается, сказали изданию два федеральных чиновника. По мнению одного из собеседников газеты, частично дыру может закрыть сокращение налоговых льгот для нефтяников.