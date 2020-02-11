Для каких компаний вырастут налоги

Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа.

Как стало известно, такие предложения разработаны Минфином: речь идет о том, чтобы увеличивать налог на добычу в периоды высоких экспортных цен. Наиболее существенные поступления Минфин надеется получить от угольщиков — около 40 млрд руб. в год.

Министерство предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, учитывающее конъюнктуру мировых рынков энергетического и коксующегося углей. При этом слагаемое не будет использоваться в случае падения экспортных цен ниже определенного уровня.

При разработке инициативы авторы обратили внимание, что доля НДПИ в выручке угольной отрасли незначительна и составляет около 1%, а за 2015–2018 годы выручка отрасли увеличилась на 202%, до 1,7 трлн руб. В то же время в 2019 году цены на уголь резко упали.

Представители угольной отрасли выступают против повышения налога. Отрасль находится в кризисе и роста цен не ожидается. Многие угольные компании и так находятся на грани закрытия.

Максим Худалов из АКРА говорит, что снижение рентабельности на 3% в текущей рыночной ситуации может «похоронить» до 10% добычи российского угля низкокачественных марок. Это может привести к увольнению до 30 тыс. работников, что грозит недополучением НДФЛ, взносов в фонды социального страхования, увеличением расходов бюджета на выплаты пособий по безработице и ухудшением социально-экономической обстановки в угледобывающих регионах, отмечает эксперт. В целом, по его мнению, идея увеличивать НДПИ в зависимости от экспортных цен опасна тем, что вести оперативный мониторинг цены сложно и в периоды резкого, как это бывает на угольном рынке, падения цен «налоговая нагрузка за прошедший период будет фактически добивать наиболее слабые предприятия отрасли».

Есть у Минфина предложения и по повышению НДПИ с добычи алмазов. Прейскуранты цен на необработанные алмазы, в соответствии с которыми ведется оценка, подлежат ежеквартальному пересмотру с учетом мировых цен. Эта процедура занимает от одного до двух месяцев, и цены теряют актуальность. Минфин предлагает использовать для расчета НДПИ фактические цены реализации камней, а не цены прейскурантов, обновляемых ежеквартально, но не ниже цен их первичной оценки. В этом случае бюджет мог бы дополнительно получить около 3,3 млрд руб. в год.

Кроме того, Минфин предлагает рассмотреть вопрос роста НДПИ при производстве минеральных удобрений. Речь идет о том, чтобы применять для расчета налога новый подход, сходный с налогом на дополнительный доход для нефти и газа. В этом случае налогом облагается не объем добытой продукции, а финансовый результат — разница между выручкой от продажи сырья и понесенными расходами, в том числе капитальными.