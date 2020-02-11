В юбилей Ленина будем голосовать за поправки к Конституции. Ура, товарищи

Голосование по поправкам в Конституцию, вероятнее всего, пройдет 22-го апреля. 22 апреля выпадает на среду. Этот день может быть объявлен нерабочим, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к рабочей группе.

Предложенные президентом поправки к Конституции были очень быстро подготовлены и внесены в Госдуму на рассмотрение. Но вступят в силу они только после того, как за это проголосуют люди.

22 апреля, кстати, исполнится 150 лет со дня рождения Владимира Ленина, в 2009 году на 22 апреля ООН был учрежден Международный день Матери-Земли.

Другие варианты – 12 апреля и 26 апреля – признали неподходящими. Так, 12 апреля некоторые россияне отмечают Вербное воскресенье, а 26 апреля уже начинается дачный сезон и люди разъезжаются на майские праздники. На 19 апреля выпадает Пасха для православных, а ей предшествует Страстная неделя, когда голосование объявлять тоже нежелательно.