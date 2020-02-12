Нам дадут выходной, чтобы мы проголосовали за поправки в Конституцию

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день.

Основная дата, которая рассматривается, — среда, 22 апреля, рассказали РБК четыре источника, близких к администрации президента. Предполагается, что этот день будет объявлен выходным.

22 апреля 150 лет назад родился Владимир Ульянов (Ленин). Также в этот день отмечается Международный день Матери-Земли, учрежденный в 2009 году на 63-й сессии Генассамблеи ООН

Идея провести голосование в будний день впервые прозвучала в конце января на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон. С инициативой выступил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, глава ЦИК Элла Памфилова назвала ее «неплохой». В свою очередь сенатор Алексей Пушков предложил сделать будний день, отведенный для голосования, выходным.

Идея принадлежит администрации президента и связана с расчетом на более высокую явку, сказал один из близких к Кремлю источников. В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.

При этом обсуждается возможность разрешить голосование на предприятиях непрерывного цикла, на которые не будет распространяться объявленный выходной, сообщил еще один близкий к Кремлю собеседник.

Ранее в качестве основной даты в администрации президента рассматривали воскресенье, 12 апреля, второй вариант — воскресенье, 26 апреля. Однако на 12 апреля в этом году выпадает Вербное воскресенье, когда многие идут в церковь, а недостаток 26 апреля в том, что уже начинается дачный сезон, плюс люди начинают разъезжаться на майские праздники, что негативно скажется на явке. 19 апреля не подходит совсем, потому что в этот день Пасха.