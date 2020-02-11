Мишустин будет изучать мнение людей во время поездок по регионам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в ходе поездок по регионам России он намерен услышать мнение людей и посмотреть, на каких направлениях нужно усилить работу.

Глава правительства отметил, что вместе с руководителями регионов и представителями общественности нужно будет «определить те точки, где необходимо» усилить работу с учетом задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию, а также в майском указе и национальных проектах.

Мишустин уже начал поездки по стране: во вторник он прибыл в Новгородскую область. Это его первая поездка по регионам, первой же была заграничная — в Казахстан.

В Великом Новгороде Мишустин проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Новгородской области, а также встретится с представителями малого и среднего бизнеса региона.