ЦБ продаст Сбербанк по рыночной стоимости

Законопроект о продаже акций Сбербанка, принадлежащих Банку России, разработан и направлен в правительство, сообщили одновременно ЦБ и Минфин, которые совместно разрабатывали документ.

«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости», — цитирует сообщение Центробанка РБК. Такая инвестиция будет соответствовать целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения, так как ожидаемая дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам 2019 года «значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа».

ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Стоимость всего пакета может составлять около 2,8 трлн руб., исходя из стоимости одной акции на Московской бирже.

После объявления ЦБ и Минфина (15:40) акции Сбербанка за несколько минут выросли в цене более чем на 2% — с 255,17 руб. до 259,77 руб. за штуку.

На выкуп акций Сбербанка будут направлены ликвидные средства ФНБ превышающие порог в 7% ВВП. «Выкуп доли не отменяет наших планов по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты», — говорится в комментарии министра финансов Антона Силуанова, поступившем в РБК.