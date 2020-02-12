Налоговую тайну предложили распространить на сведения о доходах физических лиц

Группа депутатов от фракции «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, призванный распространить налоговую тайну на сведения о доходах физических лиц. О проекте пишет «Парламентская газета».

Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет с 1 января 2020 года. При этом глава государства обозначил, что процедура получения такой выплаты должна быть максимально удобной и простой для граждан.

Чтобы освободить граждан от сбора документов, подтверждающих свой доход, необходимо обеспечить получение органами соцзащиты этих сведений не от самих граждан, а от госорганов, располагающих ими. При этом крайне важно гарантировать безопасность этих данных.

Авторы законопроекта предлагают поправкой в Налоговый кодекс РФ распространить режим нераспространения сведений, составляющих налоговую тайну, а также особый режим хранения и доступа, ответственность за утрату или их разглашение и на сведения о доходах физических лиц, которые органы соцзащиты будут получать от налоговых органов. Другая, корреспондирующая поправка предлагается в Федеральный закон «О налоговых органах РФ».

Другой поправкой в этом же проекте депутаты предложили снять ограничение в размере одного миллиона рублей, действующее сейчас в отношении единовременных компенсационных выплат медицинским и педагогическим работникам. Это связано с тем, что президент поручил увеличить до 200 процентов эти выплаты участникам программ «Земский доктор» и «Земский учитель», прибывшим для работы на территории Дальнего Востока.