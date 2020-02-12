Список подозрительных операций станет еще шире

ЦБ готовит изменения в перечень подозрительных операций. Проект документа должен быть составлен к следующему месяцу, пишет автор канала «Тот самый 115-ФЗ».

Речь идет об изменениях в Положение Банка России № 375-П. На сегодняшний день перечень содержит около 200 признаков необычных транзакций. Последний раз перечень актуализировался в 2016 году.

Ранее ЦБ совместно с РосФинМониторингом упорно продвигали тему опубликования перечня таких операций на сайте ЦБ, т.е., без согласования с иными органами, например, Министерством Юстиции. Задумка была сделать этот перечень «живым», чтобы ЦБ мог менять его в любое время, когда захочет. Не получилось и ЦБ придётся все-таки играть по правилам и включать перечень подозрительных операций в состав нормативного акта.