Право на соцпомощь предоставят всем многодетным

В Госдуму поступил законопроект № 897520-7, который вносит поправки в порядок получения государственной социальной помощи многодетными семьями.

Речь идет о семьях, в которых трое и более детей.

Предполагается дать возможность многодетным семьям независимо от уровня их дохода заключать социальные контракты на государственную соцпомощь.

Малоимущие россияне могут получить государственную социальную помощь по социальному контакту, к которому прилагается программа социальной адаптации.

К таким мероприятиям, в частности, относятся поиск работы, профессиональная переподготовка и обучение, ведение личного подсобного хозяйства и иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.

Сейчас получателями такой помощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем регионе.

Предусмотренные законопроектом изменения позволят семьям, имеющим трех и более детей, в том числе и тем, чей доход, как правило, незначительно превышает величину прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ, заключать социальный контракт и собственными усилиями при поддержке государства преодолеть трудную жизненную ситуацию и создавать достойные условия для содержания и воспитания детей, говорится в пояснительной записке.