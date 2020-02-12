Минфин: отстаньте от ЕНВД, все кончено. Депутаты: продлить ЕНВД до 2024-го

В Госдуму поступил законопроект № 899026-7, который отодвигает дату окончания действия ЕНВД.

ЕНВД должен быть отменен в 2021 году. Депутаты Еврейской АО предлагают сдвинуть эту дату и продлить ЕНВД до 01.01.2024.

На сегодня ЕНВД занимает второе место по размеру налоговых поступлений в консолидированные бюджеты субъектов РФ среди специальных режимов налогообложения, отмечается в пояснительной записке. Прекращение действия указанного налогового режима с 2021 года приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов муниципальных районов и городских округов.

Так, на примере одного из муниципальных образований видно, что поступления в местный бюджет по налогам на совокупный доход в 2018 году составили:

ЕНВД — 96,77 %;

ПСН — 2,55 %;

ЕСХН — 2,55 %.

Кроме того, отмена возможности применения ЕНВД для малого и среднего предпринимательства влечет за собой увеличение затрат бизнеса на ведение бухгалтерского и налогового учета.

Проектом предлагается отложить отмену ЕНВД на три года, продлив переходный период для доработки законодательной базы и механизмов налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих их развитию.