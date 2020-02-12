Плакали наши денежки. Станет нереально возбудить уголовное дело за кражу с карты

Революционные преобразования могут произойти в судебной системе России, предупреждает «Коммерсант». Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев в соответствии с поручениями президента Путина предложил распространить суд присяжных на большинство уголовных дел о тяжких преступлениях, ввести в составы судей судебных следователей, продолжить сокращение дел, рассматриваемых в особом порядке.

А вот еще одно предложение касается уже не узкого круга лиц, а всех: мелкие кражи переведут из уголовно наказуемых в административные деяния.

Так, кражи в размере до 2,5 тыс. руб. с банковских счетов или электронных средств на эту сумму (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК), за которые сейчас предусмотрено до шести лет заключения, для лиц, впервые их совершивших, Лебедев предлагает перевести в разряд административных правонарушений. По ст. 7.27 КОАП РФ за «мелкое хищение» может быть назначен штраф в размере пятикратной стоимости похищенного, административный арест или исправработы.

На словах декриминализация уголовного законодательства. На практике – воров, которые обнулят вашу карту мелкими переводами, искать не будет никто.