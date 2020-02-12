Какой регион пострадает больше всех от отмены ЕНВД

В Петербурге эффект отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД) будет драматичным, слишком велика доля бизнеса, применяющая эту систему налогообложения. О проблеме пишет РБК Петербург.

По данным ФНС, Санкт-Петербург — абсолютный лидер среди российских регионов по применению этого режима юрлицами и входит в тройку лидеров по его использованию индивидуальными предпринимателями. По этой причине отмена ЕНВД и переход на другие системы налогообложения вызовет целый ряд негативных последствий для петербургского бизнеса.

«Во-первых, ожидается увеличение налоговой нагрузки для микро- и малого бизнеса минимум в два раза при применении патентной или упрощенной систем налогообложения при условии сохранения текущего налогового законодательства. Во-вторых, усложнение администрирования (бухгалтерская и налоговая отчетность, порядок исчисления и уплаты налога). В-третьих, увеличение цены товаров, работ и услуг (по мнению аналитиков, на 30-50%). В-четвертых, сокращение числа субъектов малого бизнеса. В-пятых, существенно возрастет нагрузка на налоговые органы, поскольку применение иных систем налогообложения (например, УСН) повлечет необходимость подачи предпринимателями налоговых деклараций, которые подлежат камеральной проверке со стороны налоговых органов и др.», — говорится в исследовании петербургского омбудсмена Александра Абросимова.

Большинство организаций и предпринимателей, использующих ЕНВД, являются представителями микро- и малого бизнеса. Это небольшие магазины, обувные мастерские, парикмахерские, киоски и т.п. Получаемая ими прибыль даже в Петербурге находится на грани рентабельности (не более 5%), поясняет Абросимов. Любая дополнительная, даже незначительная, статья расходов негативно скажется на состоянии этого бизнеса, предприниматели вынуждены будут уйти в тень либо разорятся.

Заметим, что маленьким розничным точкам Петербурга, принадлежащим ИП, на патентную систему налогообложения не перейти. Городские власти установили по сути заградительные условия применения ПСН по торговле. Так, торговая точка без торгового зала, вне зависимости от своей площади, должна заплатить минимум 126 тыс. налога в год! И этот налог не уменьшить на взносы. Такую же сумму налога должны уплатить продавцы нестационарной торговой сети.

Инициатором отмены ЕНВД выступил Минфин. Как считают в ведомстве, вмененка создает большие возможности для злоупотреблений и позволяет бизнесу чрезмерно оптимизировать налоговые платежи. В результате по итогам 2018 года (более свежих данных пока нет) от 2 млн плательщиков этого налога в бюджеты разных уровней поступило всего 65 млрд руб. По прогнозам Минфина, вынужденный переход налогоплательщиков с ЕНВД на другие системы налогообложения повысит совокупный объем платежей вплоть до 5 трлн руб. в год.