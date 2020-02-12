Нужно ли пугаться смс от налоговой и что они значат

Направление инспекцией налогоплательщику СМС о наличии задолженности не является основанием для ее взыскания.
В Письме Минфина России от 30.12.2019 № 03-02-07/2/103098 разъяснено, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является основанием для направления налоговым органом налогоплательщику требования об уплате налога в порядке, предусмотренном ст. ст. 69 и 70 НК РФ. Однако направление налоговым органом налогоплательщику СМС-сообщений о наличии задолженности не является основанием для взыскания такой задолженности, поскольку требованием не является.
Взыскание налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сборов) - физического лица, не являющегося ИП, регламентируется ст. 48 НК РФ.