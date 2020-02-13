Кто и когда должен сдать отчетность по зарубежным счетам

С 1 января 2020 года у валютных резидентов РФ появилась обязанность сообщать о счетах, открытых не только в банках, но и в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории России. Изменения в законодательство внесены Федеральным законом от 02.08.2019 № 265-ФЗ.

До принятия приказа ФНС, утверждающего формы и форматы, уведомления резидентов о счетах, открытых за пределами территории РФ, представленные на бумажном носителе, принимаются налоговыми органами как по формам, утвержденным приказом ФНС России от 28.08.2018 № ММВ-7-14/507@, так и по рекомендуемым формам.

В соответствии с нововведёнными нормами юридические лица — резиденты, индивидуальные предприниматели — резиденты обязаны с 01.01.2020 представлять отчеты о движении средств по счетам в расположенных за пределами территории РФ организациях финансового рынка, начиная с отчета за 1 квартал 2020 года (т.е. до 30.04.2020 года).

Физические лица — резиденты обязаны с 01.01.2020 представлять отчеты о движении средств по счетам в расположенных за пределами территории РФ организациях финансового рынка, начиная с отчета за 2020 год (до 01.06.2021, а в случае закрытия счета — в месячный срок со дня закрытия счета).

За осуществление незаконных валютных операций предусмотрена как административная ответственность (части 1 и 5 статьи 15.25 КоАП РФ), так и уголовная ответственность (статьи 193 и 193.1 УК РФ).

Следует иметь ввиду, что с июня 2018 года Россия присоединилась к единой системе передачи данных ОЭСР (Организаций экономического сотрудничества и развития), которая технически обеспечила Федеральную налоговую службу обменом налоговой информацией с другими государствами.