Кому еще дадут право на досрочную пенсию

В Госдуму внесен законопроект № 899583-7 с поправками в закон о страховых пенсиях.

Право на досрочный выход на пенсию с 2021 года планируют дать одному из трудоспособных детей, в том числе пасынкам, падчерицам, осуществлявшим постоянный уход за своими родителями — лежачими больными, признанными инвалидами 1 группы, на протяжении более 8 лет. Мужчины будут выходить на пенсию в 55 лет, женщины — в 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет.

Автор проекта — депутат-коммунист Николай Коломейцев.

Эти люди не могли работать и зарабатывать средства на жизнь и иметь необходимый полный трудовой стаж для назначения страховой пенсии по старости, говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, когда родители осуществляют уход за детьми-инвалидами, пенсия им назначается досрочно. Так почему же в зеркальной ситуации досрочной пенсии нет?

Принятие данного законопроекта позволит государству материально и морально поддержать малообеспеченные семьи, в которых трудоспособные дети ухаживают за своими родителями — лежачими инвалидами 1 группы, сократить количество безработных граждан, улучшить качество жизни инвалидов 1 группы, нуждающихся в посторонней помощи, снизить нагрузку на стационарные интернаты для инвалидов и престарелых, отмечает автор проекта.