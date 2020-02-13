По всей стране запретят шуметь днем и после 7 вечера. А штраф составит до 40 тыс. рублей

По очередным поправкам в КоАП РФ запрещено шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей. Соответствующую поправку в проект КоАП Совет Федерации в ближайшее время направит в Минюст, узнали «Известия».

Норма будет распространяться только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад. Физлицам, нарушившим закон, будет грозить предупреждение или административный штраф от 500 до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 тыс. до 20 тыс., индивидуальным предпринимателям — от 10 тыс. до 25 тыс. рублей и юридическим лицам — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Внесение поправки в проект КоАП поможет обеспечить права семей с детьми на спокойную жизнь в своем доме в дневное время, считает член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева. Но, как известно, все будет упираться в полицейских, которым придется чаще выезжать на место, шум в неположенное время подпадает под статью о мелком хулиганстве. Управляющие компании могут подтвердить, что закон о тишине исполняется плохо: люди шумят, а полиция на жалобы не выезжает.