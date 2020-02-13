Мишустин отменил тысячи советских актов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым признаются утратившими силу принятые в период с 1923 по 1991 год 3621 акт СССР и их отдельные положения. Они содержат устаревшее регулирование или на бумаге действуют, а на практике – нет.
Такая уборка позволит упорядочить и систематизировать законодательство, обеспечить единообразную правоприменительную практику.
С 1 февраля юридическую силу утратили 1259 документов. Недействующими признаны декреты и постановления Совета народных комиссаров и Всероссийского центрального исполнительного комитета, а также Совета министров РСФСР.