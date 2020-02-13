ИФНС считает, что имеет право на любые действия по умолчанию

Инспекция назначила выездную в отношении предпринимателя, которого заподозрила в дроблении бизнеса с помощью других предпринимателей. В рамках выездной инспекция провела выемку.

Выемка касалась файлов, программ, дневников, записных книжек, электронных, служебных и неофициальных записок, черновиков дневников и так далее. Предприниматель возмутилась — по её мнению, у инспекции не было оснований производить выемку.

Суд поддержал предпринимательницу, потому что:

– инспекция может проводить выемку, если у неё есть достаточные основания полагать, что документы могут быть уничтожены, скрыты, изменены или заменены. Но у инспекции никаких оснований подозревать, что так будет сделано, не было.

Инспекция подозревает, что предприниматель участвует в схеме по дроблению? Это не причина считать, что документы будут уничтожены и так далее;

– Инспекторы могут ознакомиться с документами налогоплательщика только на его территории. Из этого правила есть исключение — если выездная проверка проводится по месту нахождения налоговой. Но проверка проводилась на территории налогоплательщика;

– До выемки инспекция потребовала предоставить документы. Предприниматель, хоть и с опозданием на 1 день, ответила налоговой, что копии документов готовы и находятся в помещении, отведенном для выездной налоговой проверки. Инспекция проигнорировала этот этот ответ;

– В постановлении о проведении выемки инспекция формально указала, что основания для проведения выемки есть (п.14 ст. 89, ст. 94 НК). Но это формальное указание не означает, что основания для проведения выемки действительно были;

– Инспекция указала, что документы нужны были, чтобы провести почерковедческую экспертизу. Но экспертиза так и не была проведена;

– Изъятые документы нужно перечислить и описать в протоколе выемки с точным указанием наименования, количества, индивидуальных признаков этих документов. Инспекция нарушила эти требования. В описи изъятых документов указаны только наименования изъятых папок и коробок.

– Суд поддержал предпринимателя и признал недействительным постановление о проведении выемки.

Теперь, если инспекция нашла в документах какие-либо доказательства против предпринимателя, то она не сможет ссылаться на эти доказательства. Дело А06-841/2019.