Налоговики начинают зачистку реестра ИП

Со второго полугодия налоговики начнут работу по исключению недостоверных данных из единого госреестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Поправки в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» вступят в силу с 1 сентября 2020 года. С этой даты ФНС получит право принудительного закрытия индивидуальных предпринимателей.

О том, что региональные УФНС готовятся к масштабной чистке ЕГРИП сообщил ТАСС глава новосибирского управления налоговой службы Алексей Легостаев.

В первую очередь под исключение попадут те ИП, которые давно не ведут деятельность. Многие из них даже не знают, что у них годами растут долги по страховым взносам. Исключение таких ИП из реестра прекратит начисление им взносов, отметил Легостаев.

Ранее глава новосибирского УФНС сообщал, что 13,8 тыс. (седьмая часть) новосибирских ИП не сдает отчеты в налоговую. Значительная часть таких ИП вообще фиктивные.

«За небольшое вознаграждение люди предоставляют паспортные данные, потом по доверенности передают полномочия на управление предприятием. При этом оснований для отказа в регистрации ИП у налоговой нет», — заявил Легостаев.

Напомним, что сейчас исключить ИП из реестра без его заявления можно только по решению суда (например, при банкротстве) или в случае, если у иностранного гражданина, являющегося предпринимателем, аннулирован документ на право проживания в РФ (или закончился срок его действия).

После вступления в силу новых поправок в закон 129-ФЗ, ФНС сможет признать ИП недействующим и исключить его из ЕГРИП если к моменту принятия решения одновременно соблюдаются следующие условия: