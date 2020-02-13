Цифровая платформа государства – руками Сбербанка

Сбербанк примет участие в строительстве цифровой платформы государства. Об этом стало известно после встречи Мишустина и Грефа, где обсуждался переход банка от ЦБ к правительству.

Между Грефом и Центробанком последние годы были большие публичные трения. Теперь ЦБ не сможет влиять на Сбер как акционер — только как регулятор. Ну а для Минфина окончательно прекратится спор за дивиденды от госбанка. Теперь вот Грефу доверили цифровизацию всей страны.

Напомним, по условиям сделки по передаче контроля над Сбербанком от ЦБ к правительству стоимость 50 % плюс одной акции крупнейшего банка России составит около 2,8 триллиона рублей, которые перечислят в несколько траншей, а затем 75 % этих средств поступит в бюджет.