Каждый пятый предприниматель из Москвы планирует открыть новый бизнес

Двадцать процентов московских предпринимателей планируют начать еще один бизнес в ближайший год, сообщает в четверг Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам телефонного опроса 600 столичных бизнесменов, проходившего 12-18 декабря прошлого года.

«Каждый пятый московский предприниматель (20%) планирует открыть еще один бизнес в ближайший год. Абсолютное большинство представителей бизнеса (88%) оценивают спрос на свои продукты и услуги как высокий или средний», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Предприниматели Москвы также высказались о процессе регистрации нового бизнеса: 76% считают, что начать свое дело в столице сейчас легко.

Прибыль от своего бизнеса в течение трех последних месяцев получали более половины предпринимателей Москвы (66%). Состояние своего бизнеса большинство (69%) оценивают положительно или нейтрально, только 30% назвали его плохим. Также более половины тех, кто замечает барьеры, связывают их с высокими налогами (58%) и дефицитом финансовых ресурсов (56%).

Каждый второй предприниматель столицы, согласно исследованию, знает о программах оказания поддержки малому и среднему бизнесу (52%), это на 7 п. п. больше, чем полгода назад, а 68% респондентов слышали о деятельности Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Самым известным мероприятием для представителей малого и среднего бизнеса среди тех, что проходят в столице, стала Московская неделя предпринимательства — о ней слышала почти половина опрошенных (47%). Второй по степени известности является премия «Прорыв года» (осведомлены 40% предпринимателей Москвы), на третьем месте — Московский предпринимательский форум (38%).

ВЦИОМ отмечает, что в обществе сформировано позитивное отношение к предпринимателям: почти три четверти респондентов (73%) согласны с утверждением, что бизнесмены делают жизнь своего города лучше. Такие данные сделаны на основе телефонного опроса 1200 жителей Москвы в возрасте от 18 лет, за исключением действующих предпринимателей, прошедшего 12-16 декабря 2019 года.