Индексацию зарплаты пропишут в Конституции

Накануне состоялась встреча Президента Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Среди прочих предложение прозвучало следующее:
Внести в Конституцию статью, предусматривающую регулярную индексацию зарплаты работников.
Идею высказал председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
Это будет звучать так:
«В Российской Федерации гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и индексация заработной платы, социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом».
«И дальше всё это можно регулировать, естественно, в зависимости от той экономической обстановки, которая у нас складывается», — добавил Шмаков.
Владимир Путин это предложение одобрил.