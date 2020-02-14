Клерк.Ру

Индексацию зарплаты пропишут в Конституции

Накануне состоялась встреча Президента Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Среди прочих предложение прозвучало следующее:

Внести в Конституцию статью, предусматривающую регулярную индексацию зарплаты работников.

Идею высказал председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Это будет звучать так:

«В Российской Федерации гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и индексация заработной платы, социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом».

«И дальше всё это можно регулировать, естественно, в зависимости от той экономической обстановки, которая у нас складывается», — добавил Шмаков.

Владимир Путин это предложение одобрил.

Мероприятия

Отключить рекламу