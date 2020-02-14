Что Президент сказал об индексации пенсии работающим пенсионерам

Накануне состоялась встреча Президента Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Среди прочих вопросов речь, в частности, зашла об индексации пенсий.

Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин отметил, что мнения юристов по этому вопросу разошлись: одни юристы заявили, что если в Конституции появляется эта норма, то пенсии должны индексироваться всем, в том числе работающим. Другие юристы с этим не согласились.

Между тем пенсии работающим не индексировались с 2016 года, и сейчас неработающий пенсионер получает примерно на 30 % больше, чем работающий. В результате часть людей не оформляется на работу, часть людей вовремя увольняется с работы, потом снова оформляется.

«За три года мы, по официальным данным, потеряли примерно 900 тысяч работающих инвалидов. По нашим оценкам, потери бюджетной системы, если считать все отчисления во все фонды и налоги в региональные фонды, сравнимы с экономией Пенсионного фонда», — заявил Смолин.

Депутат задал Владимиру Путину вопрос:

Какова Ваша трактовка этого вопроса по индексации пенсий, в том числе работающим?

Президент ответил следующее: