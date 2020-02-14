Что Президент сказал об индексации пенсии работающим пенсионерам

Накануне состоялась встреча Президента Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Среди прочих вопросов речь, в частности, зашла об индексации пенсий.
Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин отметил, что мнения юристов по этому вопросу разошлись: одни юристы заявили, что если в Конституции появляется эта норма, то пенсии должны индексироваться всем, в том числе работающим. Другие юристы с этим не согласились.
Между тем пенсии работающим не индексировались с 2016 года, и сейчас неработающий пенсионер получает примерно на 30 % больше, чем работающий. В результате часть людей не оформляется на работу, часть людей вовремя увольняется с работы, потом снова оформляется.
«За три года мы, по официальным данным, потеряли примерно 900 тысяч работающих инвалидов. По нашим оценкам, потери бюджетной системы, если считать все отчисления во все фонды и налоги в региональные фонды, сравнимы с экономией Пенсионного фонда», — заявил Смолин.
Депутат задал Владимиру Путину вопрос:
Какова Ваша трактовка этого вопроса по индексации пенсий, в том числе работающим?Президент ответил следующее:
Что касается индексации пенсий, то думаю, что в Конституции, безусловно, об этом нужно сказать. Сейчас только зафиксировали, что есть расхождения во мнениях среди специалистов, как и что там нужно отфиксировать. Поэтому давайте подождём, пока специалисты скажут своё окончательное слово, и мы выработаем тогда определённый подход.Но это предмет, мне кажется, регулирования на уровне всё-таки закона, а не самой Конституции. Ведь в Конституции мы детально всё с вами не пропишем. Что зафиксировать нужно — это нужно то, что те же самые пенсии обязано государство индексировать, чтобы не было никакой лазейки этого не сделать вообще, вот я о чём хотел сказать, когда выступал с Посланием и обратил на это внимание.
Вы сами как депутат знаете, к сожалению, у нас было неоднократно, когда в общем законе какая-то социальная норма прописана, а потом принимается закон о бюджете и вносится в него статья, которой приостанавливаются другие законы и социальные обязательства сносятся, как говорят, вправо, то есть на следующие годы. Но если мы закрепим в Конституции, что у государства есть обязанность индексации проводить каждый год, то тогда такой лазейки у Правительства уже не будет.