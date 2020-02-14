За экономические преступления бизнесу не будут шить еще и ОПГ

Госдума в первом чтении приняла поправки в Уголовный кодекс РФ. Они выводят из-под уголовной статьи об организованных преступных сообществах бизнес-структуры, созданные без преступного умысла, а также смягчают валютное законодательство. Это президентский проект.

В статью 210 УК РФ, посвященной ответственности за организацию преступного сообщества (ОПС), добавят примечание. Согласно тексту внесенных поправок, учредители, руководители и работники организации, зарегистрированной в качестве юрлица, или руководители, работники ее структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности за участие в ОПС только лишь по причине того, что они работали в одной структуре, совершив экономическое преступление. Исключение составляют фирмы или компании, заведомо созданные для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

«Недобросовестные представители правоохранительных органов зачастую используют именно эту статью в отношении предпринимателей, чтобы получить легкие бонусы. Статья сейчас применяется в отношении учредителей, руководителей и сотрудников компаний, которые осуществляют обычную экономическую и иную деятельность и никак не связаны с профессиональной организованной преступностью. Ситуация для бизнеса усугублялась тем, что мы наблюдали многократный рост применения статьи 210. Кроме того, в «Опоре России» мы фиксируем рост потока жалоб на незаконные дела именно по этой тяжелой для бизнеса статье», – отметил президент организации Александр Калинин.

Госдума также одобрила законопроект, смягчающий ответственность за нарушение требований валютного законодательства. В соответствии с ним за нарушение обязанности по репатриации валюты предусматривается административная ответственность, к уголовной же ответственности по ст. 193 УК будут привлекать только тех, кто ранее уже был подвергнут административному наказанию за подобные преступления.