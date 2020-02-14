ФНС заплатит 35 млн за Самовар

ФНС закупает софт Samoware компании «Постмэн» – расширить возможности уже использующейся в ведомстве почты разработки Communigate Systems. Закупка не без странных совпадений в ЕГРЮЛ.

Как выяснил CNews, ФНС намерена расширить функциональность своей почтовой системы за счет коммуникационной платформы Samoware (один из вариантов произношения — «самовар») российской компании «Постмэн», существующей менее года. На эти цели служба готовится потратить максимум 35 млн руб.

ФНС требуется 20 тыс. лицензий на Samoware. «Аналоги не допускаются для обеспечения совместимости с эксплуатируемым заказчиком ПО Communigate Pro», – говорится в техзадании электронного аукциона.

Указанный продукт, который уже используется в ФНС, развивает международная компания с российскими корнями, созданная Владимиром Бутенко. CommuniGate Pro представляет собой решение для передачи электронной почты, голоса, видео, файлов обеспечивая, по заверениям разработчиков, «беспрецедентную безопасность интернет-коммуникаций для веб-ориентированных и мобильных пользователей». Продукт включен в Реестр отечественного ПО при Минкомсвязи с сентября 2016 г.

На момент выхода материала в ФНС и в «Налог-сервисе» не смогли ответить на вопрос CNews, какую именно требующуюся сотрудникам ФНС функциональность к Communigate Pro добавит Samoware. Коммерческий директор Communigate Systems Russia Владимир Бургов в разговоре с CNews напомнил, что ФНС использует программные продукты его компании с 2017 г. Внедрение почтовой системы на основе Communigate Pro для 150 тыс. сотрудников завершилось в ведомстве в 2018 г.

«Communigate Pro — серверное решение, — поясняет Бургов. — В 2019 г. ФНС приняла решение расширить функциональность почтовой системы за счет внедрения клиентского интерфейса. Универсальный коммуникационный клиент Samoware — клиентское приложение, которое бесшовно доводит до конечного пользователя Communigate Pro все функциональные возможности, которые были предъявлены заказчиком в рамках технического задания».

Рассуждая об особенностях Samoware, Бургов заверяет, что команда, которая его создала, уже обладает опытом разработки приложений в экосистеме Communigate Pro.

«В том числе, тонкостями реализации открытых и проприетарных протоколов и архитектурных особенностей платформы, что гарантирует комплиментарность решений с одной стороны и уникальность — с другой».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Постмэн» было зарегистрировано в Москве 30 апреля 2019 г. Учредителями выступают Вера Дорофеева (60 % долей), Татьяна Гладышева (20%) и Наталья Грюнталь (20%). Гендиректором организации указан Александр Малышев. С 2012 г. он занимал аналогичный пост в АО «Сталкерсофт» – российское юрлицо вышеупомянутой компании Communigate Systems. Официально его 2 октября 2019 г. сменила Мария Тришина.

Таким образом, Малышев по документам совмещал руководящие должности в двух организациях в течение пяти месяцев. По данным «Контур.фокус», госконтрактов за «Постмэном» пока не числится.