Солдатам-срочникам повысят оклады и дадут кредитные каникулы

С 1 октября солдат будет получать минимум 2086 рублей, закон в третьем чтении был принят Госдумой 13 февраля.

Документ уточняет виды дополнительных выплат, установленных для призывников, а также за особые условия военной службы. Закон унифицирует денежное довольствие призывников, проходящих службу в Вооружённых силах, МЧС и Росгвардии. Это решение позволит исключить снижение социальной защищённости этой категории военнослужащих. В документе, кроме того, предусмотрена индексация выплаты. Указано, что в этом году она будет двойной — за 2019 и 2020 годы.

Законом устанавливаются обязательные ежемесячные надбавки:

за выполнение связанных с риском для жизни и здоровья задач в мирное время — до 1000 рублей в месяц;

за командование воинским подразделением — до 800 рублей в месяц;

за работу с составляющими государственную тайну сведениями —от 200 до 500 рублей.

Также военнослужащим по призыву хотят установить единовременное пособие при увольнении с военной службы в размере не двух окладов по воинской должности, а одного.

Действие закона предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, а в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в других войсках, воинских формированиях и органах, — на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Проблемами военнослужащихся озаботился и Банк России. Глава ЦБ РФ Эльмира Набиуллина недавно предложила ввести кредитные каникулы для солдат-срочников:

«Мы понимаем, что если молодой человек после университета успел взять ипотеку и был призван в армию на год или два в случае службы на флоте, для него и его молодой семьи это может стать очень серьезной проблемой. Каникулы для призывников мы также считаем правильным распространить не только на ипотеку, но и на все потребительские кредиты свыше одного года, которые есть у заемщика. Срок таких каникул — также на весь период срочной воинской службы», — цитирует Набиуллину ТАСС.