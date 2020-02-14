Путин поручил внести поправки в НК по НДС и ЕСХН

Президент Владимир Путин дал кабмину поручение разработать поправки в НК, которые касаются сельхозпроизводителей.

В частности, следует увеличить пороговые значения размеров доходов, полученных налогоплательщиками от деятельности по ЕСХН при достижении которых утрачивается право на освобождение от НДС.

Напомним, в 2020 году этот порог составляет 80 млн. рублей. В 2019 году он был 90 млн. руб.

Кроме того, следует перевести н ставку НДС 10 % операций по реализации продукции пушного звероводства;

Также в числе поручений — предоставление организациям потребительской кооперации, работающим в сельской местности, возможности перехода с ЕНВД на другие режимы налогообложения без резкого увеличения налоговой нагрузки.

Доклад по этим вопросам от Правительства глава государства ждет до 31 марта 2020 года.