Депутаты приняли два проекта, смягчающие наказания для бизнесменов

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который смягчает уголовное наказание за уклонение налогов и сборов. Так же был принят проект, смягчающий ответственность за нарушение требований валютного законодательства. Оба документа подготовлены по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

В ст. 210 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за организацию преступного сообщества или преступной организации либо участие в них, первым законопроектом предлагается внести уточнение, в соответствии с которыми под действие этой статьи не будут попадать учредители, руководители и работники юридических лиц или их структурных подразделений только в силу организационно-штатной структуры организации и совершения какого?либо преступления в связи с осуществлением предпринимательской либо иной экономической деятельности. Исключение составят случаи, когда такая организация (или ее структурное подразделение) была заведомо создана для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

Вторым законопроектом предлагается изменить условия привлечения к ответственности за деяния, связанные с нарушением требований валютного законодательства РФ о зачислении или о возврате денежных средств.

Так, ст. 15.25 КоАП о нарушении валютного законодательства дополняется новой частью 5.2. В ней предусматривается административная ответственность за нарушение резидентом обязанности по репатриации валюты (по однократно проведенным валютным операциям, или по неоднократным операциям в течение года) в сумме свыше 100 млн рублей, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Рассмотрение дел об указанных правонарушениях предлагается отнести к подведомственности судей.