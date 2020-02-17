ИФНС не только вправе, но и обязана запрашивать пояснения у налогоплательщиков

Если в ходе камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой декларации или какие-то несоответствия, об этом сообщается налогоплательщику с требованием представить в течение 5 дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок.

В письме Минфина № 03-02-08/1322 от 15.01.2020 сообщается, что требование пояснений — это не только право налоговой инспекции, но и ее обязанность.

В соответствии с пунктом 5 статьи 88 НК лицо, проводящее камеральную налоговую проверку, обязано рассмотреть представленные плательщиком пояснения и документы. Если после этого налоговый орган установит факт совершения налогового правонарушения, будет составлен акт проверки.

Обнаружение налоговым органом неотражения или неполноты отражения сведений в налоговой декларации, а также ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы налога, подтверждается актом налоговой проверки, в котором указываются документально подтвержденные факты нарушений законодательства о налогах и сборах.

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В соответствии с правовой позицией Арбитражного суда Северо-Западного округа, выраженной в постановлении от 06.04.2018 № Ф07-2316/2018 по делу № А56-38230/2017, из взаимосвязанного толкования подпунктов 2, 4 и 8 пункта 1 статьи 31 и пунктов 3 и 5 статьи 88 НК, допускающих установление факта совершения налогового правонарушения на основании оценки налоговым органом представляемых налогоплательщиком пояснений и документов, следует обязанность налогоплательщика и, как следствие, право налогового органа истребовать у плательщика пояснения относительно данных, внесенных в налоговую декларацию, при выявлении в ходе камеральной проверки несоответствия между этими данными и сведениями, содержащимися в имеющихся у налогового органа документах.

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Исходя из этого действия налогового органа, предусмотренные пунктом 3 статьи 88 НК, являются не только правом налогового органа, но и обязательной для налоговых органов процедурой перед составлением акта камеральной налоговой проверки.

Полномочия налогового органа, предусмотренные статьей 88 НК, носят публично-правовой характер, что не позволяет налоговому органу произвольно отказаться от необходимости истребования дополнительных сведений, объяснений, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты налога.

Наличие у налоговых органов вышеназванных полномочий, не нарушает права и законные интересы налогоплательщиков.