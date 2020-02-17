При получении безнала от юрлиц не требуется выдавать чек ККТ или БСО. Но можно и выдать

Услуги санаторно-курортных организаций не облагаются НДС, если они оформлены путевками или курсовками, являющимися бланками строгой.

Об этом, в частности, говорится в пп.18 п.3 ст. 149 НК.

Между тем такие услуги могут быть реализованы юрлицам по безналу и тогда по 54-ФЗ выбивать чек КТТ или выдавать БСО не требуется.

Налицо противоречие двух норм? Никаких противоречий нет, ответили налоговики и дали разъяснения на этот счет в письме № АБ-4-20/1824@ от 05.02.2020.

Согласно пункту 9 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ ККТ не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и ИП, за исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением.

При этом следует учитывать, что 54-ФЗ не содержит запретов в части применения ККТ при осуществлении расчетов между организациями и ИП в безналичном порядке, а также с использованием электронного средства платежа без его представления.

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Таким образом, в ситуации, изложенной в обращении, в целях применения льготы по НДС при осуществлении расчетов с организациями и ИП в безналичном порядке, организацией должен быть сформирован бланк строгой отчетности.

Дополнительно сообщается, что согласно пункту 5.8 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ в случае, если в соответствии с законодательством РФ федеральные органы исполнительной власти наделены полномочиями по утверждению форм бланков документов, используемых при оказании услуг населению, или законодательство РФ предусматривает использование соответствующих бланков документов при оказании услуг населению, обязанность пользователя по выдаче клиенту кассового чека (БСО), может быть исполнена путем передачи клиенту указанного документа на бумажном носителе с содержащимися на нем реквизитами кассового чека (БСО), позволяющими идентифицировать этот кассовый чек (БСО) (QR-код или дату и время осуществления расчета, порядковый номер фискального документа, признак расчета, сумму расчета, заводской номер фискального накопителя и фискальный признак документа).