Первый опыт работы с Системой быстрых платежей

Интернет-магазин Wildberries в с сентябре прошлого года внедрил функцию оплаты покупок по QR-коду через Систему Быстрых Платежей (СБП).

Сейчас ритейлер подвёл некоторые итоги этого проекта. О них написал портал E-pepper.ru:

1. Средний чек оплаты через СБП не отличается от среднего чека оплаты картой. Конкретную сумму в компании не раскрывают.

2. В декабре, в сезон покупок новогодних подарков, средний чек показал рост практически в три раза по отношению к предыдущим месяцам. Впрочем, это число ничего не значит, так как в компании не раскрывают динамику среднего чека по другим способам платежей.

3. Чаще всего по QR-коду клиенты оплачивали товары категории fashion-сегмента: рюкзаки, куртки, платья, солнцезащитные очки и брюки.

4. В ТОП-5 городов — лидеров по числу оплат через СБП вошли Московский регион (Москва и Московская область), Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Магадан и Новосибирск.

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Специфика компании Wildberries предполагает существенную долю выкупа заказов площадки в пунктах выдачи заказов, так как клиенты предпочитают примерять одежду до покупки. Поэтому сравнивать маркетплейс с онлайн-магазинами не очень корректно.

В онлайне же платить таким способом крайне неудобно. Например, в Ozon рассказывают, что ждут, когда будет реализован такой пользовательский сценарий, как подписка: он будет очень удобен для клиентов, которые предоплачивают заказы, а у Ozon число таких пользователей доходит до 80%. Для таких клиентов подписка будет самым востребованным вариантом как максимально бесшовный способ оплаты, сравнимый с Apple Pay и Google Pay.

Сейчас Ozon активно участвует в рабочей группе по развитию СБП. «Мы тестировали qr-коды, а в январе 2020 вместе с Ак Барс банком первыми на российском рынке провели первую на рынке российского ритейла оплату с помощью мгновенного счета, который прекрасно подходит для онлайн-покупок с мобильных устройств», — говорит представитель компании Мария Заикина.

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Что касается чистого офлайна, то платёжные агрегаторы, которые подключены к СБП, уже начинают принимать QR-платежи в традиционных магазинах. Из топ-10 платежных агрегаторов в 2020 году подключиться к системе планируют Robokassa, RBK.money и Platron. Крупнейший платежный агрегатор «Яндекс.Касса» (сервис компании «Яндекс.Деньги», 75% минус 1 руб. которой принадлежит Сбербанку) тоже готовится выйти на этот рынок.