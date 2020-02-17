Налоговики будут слать смски и push-уведомления о налоговых долгах

В каких случаях юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся пользователями личных кабинетов, приходит сообщение (в том числе push-уведомление) о возможных последствиях неисполнения ими требования? На этот вопрос ответила ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Если у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся пользователями личного кабинета налогоплательщика, есть непогашенная задолженность и неисполненное требование об уплате налога, то налоговые органы уведомляют таких налогоплательщиков о возможных последствиях, в виде обращения взыскания задолженности на денежные средства на счетах в банках (иного имущества), приостановления операций по счетам налогоплательщика.

О наличии неисполненных требований об уплате налога налоговые органы могут уведомить пользователей личного кабинета налогоплательщика, в том числе следующими способами:

Путем размещения сообщения в личном кабинете, содержащего соответствующую информацию; Пользователям мобильного приложения дополнительно направляется push-уведомления с текстом «Истек срок исполнения требования об уплате».

При получении таких сообщений налогоплательщику следует погасить имеющуюся задолженность либо обратиться в налоговый орган по месту своего учета в электронной форме, через колл-центр или лично для урегулирования ситуации.