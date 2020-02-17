Новый паспорт в 65 лет – да или нет

На минувшей неделе стало известно, что могут ввести новый возраст получения паспорта с бессрочным действием.

С таким предложением в МВД обратился депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров.

Дело в том, что внешность человека в 45 лет и, например, в 65, значительно отличается — возрастные изменения могут сделать гражданина непохожим на его фотографию в паспорте двадцатилетней давности.

Возрастной порог очередного паспорта предлагают поднять до 60–65 лет.

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