На апартаменты не дадут имущественный вычет по НДФЛ

Налогоплательщик вправе получить имущественный налоговый вычет по НДФЛ в случае приобретения квартиры, комнаты или доли (долей) в них.

А что если изначально приобретено нежилое помещение, но позже оно было переоформлено (переведено) в жилое? Можно ли в данном случае полчить вычет по НДФЛ?

Нет, ответил Минфин в письме № 03-04-05/6583 от 03.02.2020.

Предоставление имущественного налогового вычета в связи с переводом нежилого помещения (апартаментов) в жилое помещение (квартиру) Налоговым кодексом не предусмотрено.