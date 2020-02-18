На апартаменты не дадут имущественный вычет по НДФЛ

Налогоплательщик вправе получить имущественный налоговый вычет по НДФЛ в случае приобретения квартиры, комнаты или доли (долей) в них.
А что если изначально приобретено нежилое помещение, но позже оно было переоформлено (переведено) в жилое? Можно ли в данном случае полчить вычет по НДФЛ?
Нет, ответил Минфин в письме № 03-04-05/6583 от 03.02.2020.
Предоставление имущественного налогового вычета в связи с переводом нежилого помещения (апартаментов) в жилое помещение (квартиру) Налоговым кодексом не предусмотрено.
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