Когда передача прав на программы для ЭВМ не облагается НДС

На основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 НК не облагается НДС реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории РФ исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора.

Таким образом, освобождение от налогообложения НДС указанных операций применяется при наличии лицензионного договора.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-07-07/6479 от 03.02.2020.

По нормам ГК по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата.

К результатам интеллектуальной деятельности относятся в том числе программы для ЭВМ.

Учитывая изложенное, операции по передаче прав на использование таких результатов интеллектуальной деятельности, как программы для ЭВМ, оказываемые на основании лицензионного договора, освобождаются от НДС.