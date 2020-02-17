Сбербанк по ошибке списал свыше 3 млн рублей с бизнес-счета

В Москве семья бизнесменов не обнаружила на рабочем счете деньги. Сбербанк по ошибке списал со счета семьи врачей Натальи Медведевой и её супруга 50 тысяч долларов.

Произошедшее в банке объяснили техническими неполадками. Супруги-врачи 15 лет назад взяли кредит на свой бизнес – они владеют медицинской клиникой. В очередной визит люди попросили выписку по счету и обнаружили, что денег на счету не хватает. Неизвестные без их ведома сняли 50 тысяч долларов.

Врачи рассказали, что банк объяснил пропажу денег технической неполадкой в системе и принес свои извинения. Но деньги на счет вернулись не сразу, а спустя время. Бизнесменам пришлось подождать актуальную справку на электронную почту.