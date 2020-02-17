ФНС будет передавать банкам данные из РСВ с доходами граждан

ЦБ разместил сегодня на своем сайте проект поправок в Указание № 4892-У о видах активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска.

Вводится расчет показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Чтобы рассчитать ПДН, нужно точно знать, сколько клиент платит по всем кредитам и какой получает доход.

В целях повышения оперативности получения и актуальности документов, получаемых банками из государственных информационных сервисов ПФР и ФНС, предлагается установить право банка использовать при определении величины среднемесячного дохода заемщика доходы, подтвержденные сведениями о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физлиц.

Эти данные банки будут получать из информационной системы ФНС, за период, равный 12-ти календарным месяцам и заканчивающийся не ранее 4 календарных месяцев, предшествующих месяцу расчета ПДН.

При этом сохраняется возможность кредитной организации использовать сведения о доходе заемщика, подтвержденные выпиской ПФР.

Правозащитники видят в предложенном ЦБ подходе скорее плюсы для заемщиков, пишет «Коммерсантъ». По словам главы Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, такой подход даст банкам возможность видеть реальную картину доходов граждан: «Это будет стимулировать людей, особенно тех, кто рассчитывает на получение крупных ссуд, внимательнее относиться к своей налоговой истории, что отчасти поможет пересмотреть отношение граждан к зарплатам в конверте».