Когда в кассовом чеке надо будет указывать паспортные данные клиента

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 901821-7 с поправками в Федеральный закон № 54-ФЗ в части требований к содержанию кассового чека или бланка строгой отчетности.

Дело в том, что с 1 января 2020 налоговая база по НДФЛ в части доходов в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов, определяется как положительная разница между денежными средствами, полученными участником азартных игр от организаторов азартных игр, и денежными средствами, уплаченными участником азартных игр организаторам азартных игр в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения в течение налогового периода.

При этом определение налоговой базы и исчисление суммы налога производятся налоговым органом по истечении налогового периода на основании данных, полученных от организаторов азартных игр в соответствии с законодательством РФ о применении ККТ.

В этой связи, выплачивая игрокам выигрыш в сумме свыше 15 тыс. рублей, казино должно будет выбивать чек, в котором в числе прочих, должен быть дополнительный реквизит — ИНН клиента или его ФИО и данные паспорта.