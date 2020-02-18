Сколько денег сэкономили компании благодаря Крымскому мосту

Благодаря открытию автодорожной части Крымского моста для грузовых машин, транспортные компании сэкономили более 19,5 млрд рублей. Об этом информирует пресс-служба моста.

В инфоцентре напомнили, что автодорожную часть для машин массой более 3,5 тонн открыли 1 октября 2018 года. За это время по Крымскому мосту проехали более одного миллиона грузовых автомобилей.

Отмечается, что грузопоток в направлении Крыма на 4 % превысил краснодарский. Кроме этого, грузоперевозки через мост обеспечивают бесперебойную поставку товаров с материка на полуостров и в обратном направлении. С октября 2018 года транспортным компаниям сэкономили более 19,5 млрд рублей. За один рейс на пароме по линии порт «Крым» — порт «Кавказ» нужно было заплатить 19,5 тысяч рублей за фуру, а проезд по мосту — круглосуточный и бесплатный.

С начала работы автодорожной части моста трафик в обе стороны составил 8,8 млн легковых и грузовых машин.