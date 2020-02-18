Главный бухгалтер Газпрома ушла на пенсию

«Газпром» освободил от должности главного бухгалтера компании и заместителя председателя правления Елену Васильеву в связи с ее выходом на пенсию. Главным бухгалтером компании теперь станет заместитель Васильевой Михаил Россеев.

Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК. Кадровые перестановки предстоит утвердить совету директоров компании.

Елене Васильевой 60 лет. Должность первого заместителя председателя правления «Газпрома» и главного бухгалтера компании она занимала с 2001 года.

Весной 2019 года в руководстве «Газпрома» начались масштабные перестановки, в ходе которых в отставку ушли другие ключевые зампреды правления, включая кураторов экспорта и внутреннего рынка Александра Медведева и Валерия Голубева и главного финансиста Андрея Круглова, которые, как и Васильева, входили в руководство компании более 15 лет. Все они стали членами правления компании после того, как в 2001 году ее возглавил Алексей Миллер.