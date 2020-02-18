Решилась судьба автоматического выходного на 31 декабря

Комиссия правительства России не поддержала проект депутатов от ЛДПР и члена Совета Федерации Сергея Леонова, которые предлагали переносе выходного дня на 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Трудовой кодекс и так позволяет переносить выходные дни на другие, чтобы рационально использовать время работников. Так, кабмин может уже сейчас переносить один из выходных дней на 31 декабря в рамках существующих полномочий.

«Правительством РФ законопроект не поддерживается», – сказано в документе.

В 2020 году 31 декабря выпадает на четверг.